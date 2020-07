Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200730-2: Ladendiebe zum wiederholten Male gestellt - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Der Ladendetektiv eines hochwertigen Bekleidungsgeschäftes an der Theresienhöhe übergab der Polizei am Mittwochnachmittag (29. Juli) ein Diebespärchen.

Dieser beobachtete die beiden Tatverdächtigen gegen 14:00 Uhr, als sie mehrere Bekleidungsstücke in eine präparierte Tasche steckten. Als sie im Anschluss das Geschäft verließen, ohne die Ware zu bezahlen, stellte er sie zur Rede. In der Tasche fanden die Polizeibeamten Kleidungsstücke im Wert von rund 600 Euro. Die Diebe sind in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen gleicher Taten aufgefallen. Nun müssen sie sich erneut wegen Ladendiebstahls verantworten. Eine Entscheidung der Staatsanwaltschaft, ob sie dem Haftrichter vorgeführt werden, fällt in Kürze. (tz)

