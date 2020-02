Polizei Mettmann

POL-ME: 25-Jähriger fährt unter Alkoholeinfluss auf Verkehrsinsel - Verkehrszeichen beschädigt - Hilden - 2002144

Am Sonntagmorgen (23.02.2020) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Gerresheimer Straße in Hilden. Hierbei kam ein 25-Jähriger Hildener von der Fahrbahn ab und beschädigte ein auf einer Verkehrsinsel aufgestelltes Verkehrszeichen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Gegen 06:00 Uhr befuhr der 25-Jährige mit seinem roten Peugeot 107 die Gerresheimer Straße in Fahrtrichtung Hilden. Nach eigenen Angaben sei er einer die Fahrbahn querenden Katze ausgewichen und aus diesem Grund nach links von der Fahrspur abgekommen. Der Peugeot sei auf die Verkehrsinsel gefahren und vor einem dort aufgestellten Verkehrszeichen zum Stehen gekommen. Weder der Fahrer, noch sein 25-jähriger Beifahrer, seien hierbei verletzt worden.

Noch vor dem Eintreffen der Beamten habe der Hildener zunächst den Beifahrer mit dem noch fahrbereiten Peugeot nach Hause gebracht. Anschließend habe er sein beschädigtes Fahrzeug an seiner Wohnanschrift abgestellt und sei zu Fuß zur Unfallörtlichkeit zurückgegangen, um eine Unfallaufnahme zu ermöglichen.

Ein noch an der Unfallörtlichkeit durchgeführter Atemalkoholtest verlief mit 0,29 mg/l (0,58 Promille) positiv. Der 25-Jährige wurde daraufhin zur weiteren Beweisführung zur Polizeiwache Hilden gebracht. Hier wurde die ärztliche Entnahme von zwei Blutproben angeordnet. Gegen den Hildener wurde eine Anzeige wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs durch das Fahren unter Alkoholeinfluss gefertigt und der Führerschein wurde sichergestellt. An dem Verkehrszeichen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

