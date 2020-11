Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Täter versuchen Fenster aufzuhebeln

MeinerzhagenMeinerzhagen (ots)

Einbrecher versuchten am Mittwoch erfolglos in ein Wohnhaus am Mörikeweg einzudringen. Hierfür hebelten sie mehrfach an einem Fenster. Dieses hielt dem Ansinnen jedoch stand. Es entstand Sachschaden. Die Täter flüchteten ungesehen und ohne Beute. Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell