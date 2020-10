Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Hochwertiges Werkzeug erbeutet

Kleve (ots)

Diverse hochwertige Spezialwerkzeuge haben Unbekannte am zurückliegenden Wochenende auf dem Firmengelände eines Heizungsbauunternehmens auf der Beatrixstraße erbeutet. Das Werkzeug war im Laderaum eines Renault Kangoo untergebracht. Ein Firmenmitarbeiter hatte den Wagen am Samstag, 03.10.2020, gegen 14.00 Uhr dort abgestellt und die Tat am Montag, 05.10.2020, bemerkt. Die Zufahrt zum Betriebsgelände erfolgt von der Straße Backermatt aus. Die Kripo Kleve, Telefon 02821-5040, geht derzeit davon aus, dass das Diebesgut mit einem Fahrzeug abtransportiert wurde und sucht Zeugen. (SI)

