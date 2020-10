Kreispolizeibehörde Kleve

Am Montagabend erhielt ein 65-Jähriger in Rheurdt einen Anruf, der ihm recht merkwürdig erschien: Der Mann am anderen Ende gab sich als der örtliche Bezirksdienstbeamte aus, auch die Nummer im Display passte zu der Rheurdter Polizeidienststelle. Der Anrufer erläuterte, in der Nähe sei ein Täter nach einem Überfall festgenommen worden und der Mann habe einen Zettel mit Namen und Anschrift des 65-Jährigen dabei gehabt. Nun habe die Polizei Sorge, dass bei ihm ein Einbruch geplant sei. Geschichten dieser Art nutzen Betrüger im Rahmen der Masche "Falsche Polizisten" oftmals, um im nächsten Schritt nach Wertsachen im Haus zu fragen. Als der Anrufer bemerkte, dass der 65-Jährige skeptisch wurde, wurde das Gespräch jedoch beendet. Es kam zu keinem Schadensfall.

Hier noch einmal die Verhaltenshinweise der Polizei, die bei solchen Anrufen dringend zu beachten sind:

- Betrüger können per Call ID Spoofing unter Telefonnummern anrufen, die mit einem kurzen Blick auf das Display plausibel erscheinen. - Gibt sich der Anrufer als Polizeibeamter oder -beamtin aus, lassen Sie sich den Namen nennen und rufen Sie Ihre örtliche Polizeidienststelle an. Fragen Sie nach, ob es diese Person bei der Behörde gibt und wie Sie sie erreichen können. - Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten. - Übergeben Sie unbekannten Personen NIEMALS Geld oder Wertsachen, auch nicht Boten oder angeblichen Mitarbeitern der Polizei, der Staatsanwaltschaft, vom Gericht oder Geldinstituten. - Wenn Sie solch einen Anruf bekommen haben, verständigen sofort die Polizei und Verwandte.

