Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Graben-Neudorf - Arbeitsunfall mit schwerverletzter Person

Graben-Neudorf (ots)

Bei einem Arbeitsunfall in einer Firma in der Ottostraße am Mittwochmorgen erlitt ein 54-jähriger Mann schwere Verletzungen. Aus bislang unbekannter Ursache kam es bei den Arbeiten im Untergeschoss der Firma gegen 09.20 Uhr zu einer verpuffungsartig Trennung von Installationskomponenten im Bereich von Rohrverbindungen. Der Arbeiter wurde hierbei durch eine Installationskomponente im Gesicht getroffen und musste durch hinzugeeilte Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen zur Ursache dauern derzeit noch an.

