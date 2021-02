Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Wissen, Bahnhofstr. / Marktstr. (ots)

Am Mi., 10.02.2021, gegen 07:25 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw Ford Focus die Bahnhofstr. (B 62) aus Richtung Feuerwehrhaus kommend in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung Bahnhofstr./ Marktstr./Im Buschkamp beabsichtigte er geradeaus in Richtung Regio-Bahnhof weiter zu fahren. Trotz Grünlicht zeigender Lichtzeichenanlage musste er verkehrsbedingt im Kreuzungsbereich warten. Ein nachfolgender 52-jähriger Fahrzeugführer eines Lkw Gliederzuges Daimler-Benz beabsichtigte an der Kreuzung nach links in die Marktstr. abzubiegen. Beim Abbiegen holte er über die Linksabbiegespur nach rechts aus und übersah hierbei den wartenden Pkw des 29-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei entstand erheblicher Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell