Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

57581 Katzwinkel, Grubenweg / Sandstr. (ots)

Am Mi., 10.02.2021, gegen 09:15 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw Citroen C2 die Sandstraße aus Richtung der Straße Auf der Burg kommend in Richtung Grubenweg. Mit ihrem Pkw Toyota Corolla befuhr eine 90-jährige Fahrzeugführerin den Grubenweg aus Richtung Knappenstraße und wollte nach rechts in die Sandstr. abbiegen. Hierbei fuhr sie zu weit links und kollidierte mit dem Pkw Citroen, welcher seinerseits nach links in den Grubenweg einbiegen wollte. Beide Fahrzeugführer erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand mittlerer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell