Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Linz am Rhein (ots)

Am Mittwochabend, gegen 21:45 Uhr, sollte eine Pkw auf der B 42, Gemarkung Linz, von einer Streife der Linzer Polizei kontrolliert werden. Der Pkw-Fahrer beschleunigte sein Fahrzeug beim Anblick der Polizei in Richtung Innenstadt, konnte aber unmittelbar fußläufig in der Nähe des abgestellten Pkw angetroffen werden. Jetzt wurde klar, warum der Mann versuchte, der Polizei zu entkommen: Er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand erkennbar unter dem Einfluss von Drogen. Da der Mann schon mehrfach in gleicher Weise aufgefallen war, wurde der Pkw sichergestellt, entsprechende Verfahren gegen den Fahrer und die Halterin eingeleitet.

