Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Mötzingen: Mofafahrer gesucht

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Am Samstagabend gegen 21:15 Uhr kam es in der Brunnenstraße Höhe Hausnummer 16 in Mötzingen zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Mofas, welcher in Richtung Iselshauser Straße fuhr, prallte gegen einen geparkten Pkw Opel, verursachte einen Sachschaden, und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, stellte sich dem Mofafahrer in den Weg, um ihn zum Anhalten zu bewegen. Dieser verringerte seine Geschwindigkeit jedoch nicht, sondern fuhr auf den Zeugen zu, sodass dieser ausweichen musste um nicht erfasst zu werden. Der Mofafahrer flüchtete in Schlangenlinien in Richtung Nagold. Da der Lenker des Kleinkraftrades keinen Helm trug, konnte ihn der Zeuge beschreiben: Männlich, etwa 18-24 Jahre alt, kurze Haare. Die Motorengeräusche des Mofas waren auffällig laut. Auch das Versicherungskennzeichen konnte teilweise abgelesen werden. Die Polizei Herrenberg bittet um Mithilfe bei der Identifizierung des Verursachers. Wer Hinweise zum Mofa, dessen Lenker oder dem Verkehrsunfall geben kann, wird gebeten, sich unter Tel.: 07032/27080 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell