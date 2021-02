Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf- Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Betzdorf (ots)

Am 10.02.2021, gegen 17:50 Uhr befuhren ein 56-jähriger und ein 29-jähriger Pkw-Fahrer die L 288 aus dem Stadtgebiet Betzdorf kommend in Richtung Steineroth. Im Bereich des zweispurigen Teils der L 288 setzte der 29-jährige Fahrer zum Überholen des vorausfahrenden 56-Jährigen an, der jedoch fast zeitgleich ebenfalls einen Überholvorgang einleitete. Hierbei achtete er jedoch nicht auf den nachfolgenden Überholer. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei der Audi A 4 des 29-jährigen Fahrers in den Fahrstreifen des Gegenverkehrs kam und dort mit dem Pkw VW Golf eines talwärts fahrenden 43-Jährigen zusammenprallte. Der VW Golf geriet hierdurch nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei dem Unfallgeschehen wurden der 29- und 43-Jährige leichtverletzt vom Rettungsdienst versorgt. Gesamtsachschaden ca. 25.000EUR. Zwei der Unfallfahrzeuge wurden nicht mehr fahrbereit vom Abschleppdienst geborgen.

