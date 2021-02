Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unbekannte gehen auf 57-Jährigen los

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Sindelfingen ermittelt derzeit gegen eine noch unbekannte Frau und einen vermutlich Jugendlichen, die am Samstagnachmittag im Bereich eines Einkaufsmarkts in der Feldbergstraße in Sindelfingen auf einen 57-Jährigen losgingen. Der Mann musste gegen 16.15 Uhr auf seinem Weg zum und anschließend wieder vom Einkaufsmarkt weg an den beiden Tatverdächtigen und einer weiteren Frau vorbeigehen. Er bat die Gruppe ihren Mund-Nase-Schutz aufzusetzen. Auf dem Rückweg kam es zunächst zu einem Streitgespräch zwischen ihm und einer der Frauen. Diese ging im Zuge dessen auf den 57-Jährigen los und schlug ihn. Der Jugendliche tat es ihr gleich und beide attackierten den Mann. Er ging zu Boden, worauf die beiden Täter weiter auf ihn einschlugen und eintraten. Die zweite Frau beteiligte sich nicht. Mehrere ebenfalls noch unbekannte Passanten kamen dem Mann schließlich zur Hilfe. Die drei Personen gingen hierauf in Richtung der Fohrenbühlstraße davon. Der 57-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. Die Täterin dürfte etwa 35 Jahre alt und zwischen 160 und 170 cm groß sein. Sie ist schlank, trug einen Kurzmantel und hat lange, schwarze Haare. Der vermeintliche Jugendliche, der etwa 170 cm groß ist, trug einen Pullover mit roter Kapuze und eine graue Stoffmütze. Er hat dunkle Haare. Die Polizei bittet insbesondere die Personen, die dem 57-Jährigen zur Hilfe kamen, und weiteren Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter Tel. 07031 697-0 zu melden.

