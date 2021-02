Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Schiebetür beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Sachbeschädigung, die zwischen Montag 22.15 Uhr und Dienstag 03.50 Uhr in der Heinrich-Lanz-Straße in Münchingen verübt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Vor dem Haupteingang einer Tankstelle befanden sich mehrere Kartons mit Zeitungen. Diese Kartons nahm ein bislang unbekannter Täter auf und warf sie mutmaßlich gegen die automatische Schiebetür im Eingangsbereich der Tankstelle. Das Glas sprang dadurch und die Tür wurde obendrein noch verbogen. Der Verkaufsraum wurde augenscheinlich nicht betreten. Derzeit wird von einem angerichteten Sachschaden von rund 3.000 Euro ausgegangen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Korntal-Münchingen, Tel. 0711 839902-0, in Verbindung zu setzen.

