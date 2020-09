Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch-Neuweiler: Kellerbrand

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Dienstag gegen 10.25 Uhr ein Sicherungskasten in einem Gebäude in der Schönbuchstraße in Neuweiler in Brand. In dem Gebäude befinden sich Wohnung sowie eine Besenwirtschaft. Durch das Feuer, das im Keller entstand, wurden Lagerräumlichkeiten beschädigt. Die Wohnungen blieben bewohnbar. Die Freiwillige Feuerwehr Weil im Schönbuch, die mit 35 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort war, bekämpfte den Brand zügig. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden.

