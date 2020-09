Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Steinheim an der Murr: Rettungshubschrauber nach Verkehrsunfall im Einsatz

Ludwigsburg (ots)

Ein Schwerverletzter und ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 08:15 Uhr auf der BAB 81 ereignete. Zwischen den Anschlussstellen Mundelsheim und Pleidelsheim führte in Fahrtrichtung Stuttgart ein 49-jähriger Motorradfahrer ein Überholvorgang auf dem linken Fahrstreifen der dreispurigen Autobahn durch. Zeitgleich wollte eine 25-jährige Mercedes-Lenkerin, die den mittleren Fahrstreifen befuhr, ebenfalls überholen. Als sie hierzu nach links ausscherte, übersah sie vermutlich aus Unachtsamkeit den Motorradfahrer und stieß mit ihm zusammen. Das Zweirad wurde in der Folge nach links abgewiesen und der Fahrer stürzte auf den Asphalt. Der schwerverletzte 49-Jährige musste im weiteren Verlauf durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein hinzugezogener Rettungshubschrauber landete im Bereich der Autobahn, kam jedoch schlussendlich nicht zum Einsatz. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abschleppt werden. Während der Landung des Hubschraubers und der Erstversorgung des Verletzten musste die Autobahn voll gesperrt und der übrige Verkehr an der Anschlussstelle Mundelsheim ausgeleitet werden. Ab 09:30 Uhr wurde ein Fahrstreifen freigegeben und die Verkehrsteilnehmer an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Letztendlich konnten die Unfallaufnahme sowie die Bergungsarbeiten gegen 10:45 Uhr abgeschlossen werden. Durch den Unfall bildete sich ein Rückstau von mehreren Kilometern.

