POL-LB: K1625/ Gemmrigheim: Zeugen zu Verkehrsunfall mit Leichtverletzten gesucht

Nachdem es am Montag gegen 18:50 Uhr bei eisglatter Fahrbahn auf der Kreisstraße 1625 (K1625) bei Gemmrigheim zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten kam, sucht das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen Zeugen. Dem bisherigen Ermittlungsstand nach war ein 55-jähriger VW-Lenker von Kirchheim kommend auf der K1625 in Richtung Autobahnanschlussstelle Mundelsheim unterwegs. Nach der Einmündung nach Gemmrigheim geriet ein entgegenkommender 35-jähriger Fiat-Lenker auf der eisglatten Straße ins Schleudern und auf die Fahrbahnseite des 55-Jährigen. Beide Fahrzeuge kollidierten in der Folge. Bei dem Aufprall wurden beide Fahrzeuglenker leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Eine Schadenssumme wurde bislang noch nicht beziffert. Vor dem 35-Jährigen soll noch ein weißer Pkw gefahren sein, der aufgrund der Witterung von der Fahrbahn abgekommen wäre. Daraufhin habe der Mann gebremst und sei so selbst ins Schleudern geraten. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem weißen Pkw machen können, werden gebeten sich unter Tel. 07142 405 0 beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen zu melden.

