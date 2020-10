Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht Am Weidengraben

Trier (ots)

Am Donnerstag, 01.10.2020 ereignete sich im Zeitraum von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr in der Straße Am Weidengraben ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein in Höhe der Sporthalle der Keune-Grundschule geparktes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die entstandenen Schäden zu kümmern. Bei dem geschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Nissan Qashqai. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 3000,- Euro, die Beschädigungen befinden sich auf der Fahrerseite.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Trier und der nachfolgend genannten Erreichbarkeit.

