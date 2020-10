Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Nazi-Symbole auf dem Moselradweg bei Wasserliesch

Wasserliesch (ots)

Am Mittwoch, 30.09.2020, 19:19 Uhr, meldet ein 15 jährige Schüler aus Wasserliesch über das Onlineportal Online-Wache, dass auf dem Moselradweg in Höhe der Kirche Wasserliesch an der dortigen Unterführung Nazisymbole auf den Boden gesprüht wurden.

Bei der Überprüfung durch die Polizeiinspektion Saarburg konnten eine ca. 2x1,5 m große SS Rune und ein ca. ca. 50x50 cm großes Symbol des Afrika-Corps festgestellt werden. Die sofortige Beseitigung der Symbole wird durch den Bauhof der Gemeinde Wasserliesch vorgenommen. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Die Polizeiinspektion Saarburg bittet unter der Tel.-Nr. 06581 91550 um sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Täter.

