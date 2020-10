Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer in der Bruchhausenstraße

Trier (ots)

Am frühen Mittwochabend, den 30.10.2020, ereignete sich gegen 19:00 Uhr ein Verkehrsunfall in der Bruchhausenstraße, bei dem ein Radfahrer mit einem PKW kollidierte. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah der 20-jährige Mann aus Trier den vor ihm fahrenden Radfahrer, der kurz zuvor aus der Kutzbachstraße einbog. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der 25-jährige Student aus Trier mit seinem Rad stürzte und zu Boden fiel. Die Bruchhausenstraße wurde im Zeitraum zwischen 19:00 und 20:30 Uhr für den Personen- und Fahrzeugverkehr gesperrt. Zur Klärung des Unfallhergangs hat die Staatsanwaltschaft Trier einen Gutachter beauftragt. Die Ermittlungen dauern zurzeit noch an. Die Polizei rät, gerade in der dunklen Jahreszeit mit gut sichtbarer Kleidung im Straßenverkehr unterwegs zu sein. Weiterhin sollte das eigene Rad auf ausreichende Beleuchtung überprüft werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier



Telefon: 0651-9779-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell