Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Auf zwei Rädern ins Bankett geraten

Gernsbach (ots)

Offenbar weil er von der Fahrbahn abkam und mit beiden Rädern ins Bankett geriet, stürzte ein 58 Jahre alter Motorradfahrer am Sonntagmittag und verletzte sich hierbei leicht. Der Endfünfziger war kurz nach 14 Uhr auf der L 78 in Richtung Baden-Baden unterwegs, als er in einer Kurve kurz nach dem Ortsausgang von Gernsbach nach rechts von der Fahrbahn abkam und in den Straßengraben stürzte. Hinzugerufene Rettungskräfte versorgten den 58-Jährigen und brachten ihn in eine Klinik nach Rastatt. Der Sachschaden an seiner Honda dürfte sich auf etwa 1.000 Euro belaufen.

/ma

