Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster - Ärger verursacht

Rheinmünster (ots)

Weil ein 52 Jahre alter Passagier es eilig hatte seinen Flug zu erreichen und dabei eine falsche Tür benutzte, muss er sich nun mit einer Anzeige auseinandersetzen. Am Montagmorgen war der Mann am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden auf dem Weg zu seinem Flug, als er gegen 6:30 Uhr als einer der Letzten die Sicherheitskontrolle passierte. In dem Glauben, dass es zeitlich sehr knapp werden würde und sich an seinem Gate keine Passagiere mehr befanden, entschloss er sich über eine andere Tür auf das Flugfeld und zu seinem Flieger zu gelangen. In der Folge mussten alle Passagiere das Flugzeug wieder verlassen und erneut überprüft werden. Auch die Kabine des Jets musste aus Sicherheitsgründen inspiziert werden. Ohne Verspätung konnte der Flug, samt dem 52-Jährigen, in den Süden aufbrechen. Bei seiner Rückkehr erwartet ihn Post vom zuständigen Regierungspräsidium.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell