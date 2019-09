Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Leicht Verletzte bei Unfall

Ludwigshafen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall gestern Morgen, 11.09.2019, um 07.45 Uhr, wurde die Fahrerin eines BMW leicht verletzt. Die Frau war mit ihrem Wagen auf der Lichtenberger Straße in Richtung Rheinuferstraße unterwegs, während ein Mercedes-Fahrer auf der Lichtenbergerstraße aus Richtung Mannheim unterwegs war. An der Kreuzung Lichtenberstraße / Rheinunferstraße missachtete der 54-jährige Mercedes-Fahrer die Vorfahrt der 45-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Insgesamt entstand an den beteiligten Autos ein Gesamtschaden von 11.000 EUR.

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

