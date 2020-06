Polizeipräsidium Ulm

Am Samstag gegen 14.55 Uhr ereignete sich in Ulm in der Frauenstraße ein Verkehrsunfall bei dem ein Senioren Elektromobil und ein schwarzer Pkw beteiligt waren. Wie die Polizei mitteilte überquerte ein 74-jähriger Mann mit seinem Elektromobil die Frauenstraße an der dortigen Fußgängerampel. Von der Karlstraße kommend bog ein schwarzer 5er BMW in die Frauenstraße ab und überfuhr hirebei ein Vorderrad des Elektromobils. Zum Glück wurde der Fahrer nicht verletzt. Der Fahrer des BMW hatte kurz nach der Unfallstelle angehalten und war dann aber sehr zügig in Richtung ... weggefahren, ohne sich um den Unfallgegner zu kümmern. Die Polizei Ulm sucht Zeugen, die zu dem flüchtigen Pkw weitere Angaben machen können.

