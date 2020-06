Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Ölspur nicht beseitigt

Verletzungen erlitt am Donnerstag ein Roller-Fahrer in Laupheim.

Der 45-Jährige war gegen 16.40 Uhr von Laupheim in Richtung Walpertshofen unterwegs. Bei der Einfahrt in den zweiten Kreisverkehr stürzte er wegen einer Dieselspur auf der Straße. Der Mann erlitt leichte Verletzungen, weshalb der Rettungsdienst kam. Sein Roller wurde beschädigt. Die Feuerwehr kümmerte sich um die Ölspur. Im näheren Bereich und auch in Walpertshofen waren weitere Dieselspuren. Bislang konnte die Polizei aus Laupheim (Tel. 07392/96300) den Verursacher nicht ermitteln.

