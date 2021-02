Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Windschutzscheibe gesplittert

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen sucht Zeugen, die am Montag gegen 14.00 Uhr auf der Landesstraße 1125 kurz vor Bietigheim-Bissingen eine Unfallflucht beobachteten. Einer 26 Jahre alte Toyota-Fahrerin kam etwa 300 Meter vor dem Abzweig auf die Kreisstraße 1636 ein noch unbekannter LKW-Fahrer aus Bietigheim-Bissingen entgegen. Als der LKW mit Anhänger an dem Toyota vorbeifuhr, fielen Eisplatten vom Dach herunter und trafen die Windschutzscheibe des Toyota. Diese splitterte hierdurch. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Der LKW-Fahrer setzte seine Fahrt indes unbeirrt in Richtung Großsachsenheim fort. Hinweise zu dem LKW-Anhänger-Gespann nimmt die Polizei unter Tel. 07142 405-0 entgegen.

