Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Arbeitsmaschinen entwendet

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter trieben zwischen Samstag 13.00 Uhr und Montag 07.00 Uhr in der Gartenstraße in Bietigheim ihr Unwesen. Vermutlich betraten die Unbekannten über eine offenstehende Garageneinfahrt einen Rohbau, wo sie sich im Anschluss in das Untergeschoss begaben. Dort rissen sie gewaltsam die Tür zu einem Raum auf und entwendeten mehrere hochwertige Arbeitsmaschinen im Wert einer vierstelligen Summe. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, in Verbindung zu setzen.

