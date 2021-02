Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: Unfallflucht mit 5.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich beim Vorbeifahren streifte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen Mercedes, der in der Nacht zum Sonntag in der Schaichhofstraße in Weil im Schönbuch am Fahrbahnrand abgestellt war. An der Fahrerseite des Mercedes, an der auch der Außenspiegel abgefahren wurde, entstand durch den Zusammenstoß ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, setzte der Unbekannte anschließend seine Fahrt fort. Möglicherweise ereignete sich der Unfall am Sonntag gegen 02.30 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt hörte eine Anwohnerin einen lauten Knall. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, wenden sich bitte unter der Tel. 07031 13-2500 an das Polizeirevier Böblingen.

