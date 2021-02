Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Peugeot zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 17:00 Uhr, bis Sonntag, 15:00 Uhr, zerkratzte ein bislang unbekannter Täter die Karosserie eines am Straßenrand in der Ulrichstraße in Besigheim geparkten Peugeot. Durch die Beschädigung entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen nimmt Hinweise unter Tel. 07142 405-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell