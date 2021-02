Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: 66-Jähriger in psychischer Ausnahmesituation

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Streifenwagenbesatzungen waren am Sonntag gegen 17.00 Uhr im Kreuzungsbereich der Graf-Ulrich-Straße und der Grabenstraße in Leonberg eingesetzt. Ein Zeuge hatte die Polizei alarmiert, nachdem er einen Mann beobachtet hatte, der schreiend auf der Straße herumlief und sich selbst mit einem Gegenstand zu verletzten drohte. Des Weiteren bestand die Vermutung, dass er mit einer Eisenstange bewaffnet sein könnte. Die Polizisten rüsteten sich zunächst mit der Zusatzausstattung aus und konnten den 66-Jährigen anschließend vor einer Apotheke in der Graf-Ulrich-Straße feststellen. Er hatte eine Schere und einen Besenstiehl aus Kunststoff bei sich. Der Mann wurde zu Boden gebracht und die Beamten legten ihm Handschließen an. Im weiteren Verlauf wurde er in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Bei der Zusatzausrüstung handelt es sich um eine ballistische Schutzausrüstung bestehend aus Helm, Hals-, Schulter- und Unterleibsschutz.

