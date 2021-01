Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Verkehrskontrollen in Koblenz

Koblenz (ots)

Mit negativen Ergebnissen endeten Verkehrskontrollen am gestrigen Tag (21.01.21) auf der Kurt-Schumacher-Brücke und in der Simmerner Straße in Koblenz. Während der rund 2-stündigen Maßnahme am Vormittag im Bereich der Brücke wurden 13 Verstöße gegen die Gurtpflicht sowie vier Verstöße gegen das Handyverbot am Steuer festgestellt und entsprechend geahndet.

Ähnliches Ergebnis in der Mittagszeit in der Simmerner Straße. Hier wurden fünf Pkw-Fahrer und ein Radfahrer telefonierend angetroffen. Acht Fahrzeugführer waren nicht angeschnallt.

