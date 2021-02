Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in einen Kiosk in Delmenhorst +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 2. Februar 2021, 23:00 Uhr, bis Mittwoch, 3. Februar 2021, 10:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Eingangstür Zugang in einen Kiosk in der Friedrich-Ebert-Allee in Delmenhorst und entwendeten Bargeld sowie Tabakwaren.

Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro.

Die Beamten der Polizei Delmenhorst leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können. Diese werden unter der Telefonnummer 04221/15590 von der Polizei Delmenhorst entgegengenommen.

