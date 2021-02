Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Eine Person bei Garagenbrand in Delmenhorst leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 3. Februar 2021, gegen 12:35 Uhr geriet eine Garage in der Samlandstraße in Delmenhorst in Brand, wodurch ein 87-Jähriger aus Delmenhorst leicht verletzt wurde.

Der Brand entstand nach derzeitigem Kenntnisstand durch einen Heizstrahler innerhalb der Garage. Hier fing zunächst ein dort untergestellter Pkw Feuer, woraufhin sich das Feuer auf die gesamte Garage ausbreitete.

Die Kräfte der Berufsfeuerwehr Delmenhorst löschten das Feuer erfolgreich.

Durch das Feuer und die Löscharbeiten wurden zwei angrenzende Garagen sowie Gärten im hinteren Bereich der Garage beschädigt. Die Schadenshöhe wurde auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Der 87-Jährige wurde leicht verletzt durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Die Beamten der Polizei Delmenhorst leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

