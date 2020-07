Polizei Hagen

POL-HA: Mülltonnenbrand in der Rembergstraße - Zwei Anwohner leichtverletzt

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 29.07.2020, kam es zu einem Brand an einem Mehrfamilienhaus in der Rembergstraße. Dort bemerkten zwei Anwohner gegen 02:00 Uhr, wie Rauch von außen durch die Fenster in ihre Wohnungen drang. Sie riefen die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Löschfahrzeuge stand eine Altpapiertonne vor dem Haus komplett in Flammen. Eine Restmülltonne konnte durch die Einsatzkräfte zur Seite geschoben und ein Übergreifen der Flammen verhindert werden. Die zwei Bewohner (32, 45) wurden durch Rauchgase leicht verletzt, konnten nach einer ärztlichen Behandlung vor Ort jedoch entlassen werden. Das Gebäude erlitt durch Ruß, gesprungene Fenster und einen Riss in der Fassade Schaden. Die Ursache des Brandes ist bislang noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter 02331 986 2066 entgegen genommen. (sh)

