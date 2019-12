Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfallflucht: 21-Jähriger bleibt mit demoliertem Mercedes liegen und ruft die Polizei: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel:

Ein 21-Jähriger rief in der Nacht zum heutigen Montag die Polizei, nachdem er mit seinem erheblich beschädigtem Mercedes liegengeblieben war. Nach ersten Ermittlungen könnte er zuvor im Bereich der Straße "Pferdemarkt" gegen zwei geparkte Autos gefahren und anschließend von der Unfallstelle geflüchtet sein. Da die hinzugeeilten Polizisten dann feststellten, dass der 21-Jährige offenbar unter Drogeneinfluss stand, musste er die Beamten auf das Revier begleiten, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Die Beamten der Verkehrsunfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei sind mit den weiteren Ermittlungen betraut und suchen nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Wie die aufnehmenden Polizisten des Reviers Ost berichten, rief der 21-Jährige aus Fuldabrück gegen 01:40 Uhr die Polizei und teilte mit, dass er mit seinem Mercedes an einer Tankstelle in der Leipziger Straße stehe. Bei Eintreffen der Beamten wenige Minuten später erklärte er zunächst, zuvor im Bereich des Altmarktes gegen ein Verkehrsschild gefahren zu sein. Die demolierte graue Mercedes E-Klasse war nicht mehr fahrbereit. Die Suche nach der Unfallstelle führte die Beamten schließlich nicht zu einem Verkehrsschild, sondern zu zwei geparkten Autos in der Straße "Pferdemarkt", die frische Unfallschäden aufwiesen. Die Schäden an dem Audi und dem Opel beziffern die Polizeibeamten auf jeweils 2.000 Euro. Der 21-Jährige, der tatverdächtig ist unter Drogeneinfluss gefahren zu sein, verhielt sich nun zunehmend aggressiv gegenüber den Polizisten und machte keine Angaben mehr.

Die Ermittler der Verkehrsunfallfluchtgruppe suchen Zeugen, die in der Nacht den Unfall im Bereich Pferdemarkt/ Kastenalsgasse beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallgeschehen geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100.

