Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in einen Transporter in Berne +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 2. Februar 2021, 21:00 Uhr, bis Mittwoch, 3. Februar. 2021, 07:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Transporter Iveco, welcher in der Straße "Glüsinger Hellmer" auf Höhe der Heinrich-Groeneveld-Straße in Berne stand. Die unbekannten Täter gelangten in das Fahrzeuginnere, indem sie das Schloss der Seitenschiebetür aufbrachen und entwendeten daraufhin Werkzeug sowie KFZ-Zubehör.

Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die in dem oben genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können. Diese werden unter der Telefonnummer 04401/9350 von der Polizei Brake entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell