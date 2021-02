Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Stark alkoholisierter Pkw-Fahrer ohne Führerschein auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Dötlingen unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 2. Februar 2021, gegen 19:15 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer einen Fahrzeugführer, der mit seinem Pkw VW in Schlangenlinien die Autobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück befuhr.

Die Beamten der Autobahnpolizei Ahlhorn kontrollierten daraufhin das Fahrzeug auf der Rastanlage Wildeshausen. Im Rahmen der Kontrollen nahmen die Beamten bei dem 50-jährigen Fahrzeugführer einen starken Atemalkoholgeruch wahr, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von 1,51 Promille, woraufhin dem 50-Jährigen durch einen Arzt Blut entnommen wurde.

Außerdem stellten die Beamten fest, dass der 50-jährige Pkw-Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Die Beamten der Autobahnpolizei Ahlhorn untersagten dem 50-Jährigen die Weiterfahrt und leiteten gegen ihn ein Ermittlungsverfahren ein.

