Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung, Diebstahl, Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen Mittwoch, 17 Uhr und Donnerstag, 6 Uhr wurde an einem Pkw Fiat die Heckscheibe eingeschlagen. Der Pkw war zu diesem Zeitpunkt auf dem Parkplatz einer Bank in der Schubartstraße abgestellt. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel. 07361/5240.

Aalen-Wasseralfingen: Lkw beschädigt Pkw

Beim Rangieren beschädigte der 35-jährige Lenker eines Müllfahrzeuges am Donnerstag gegen 10.10 Uhr einen in der Katharinenstraße geparkten Audi A5. Der Gesamtschaden wird auf ca. 4000 Euro beziffert.

Bopfingen: Beim Vorbeifahren gestreift

Eine 19-jährige Toyota-Lenkerin streifte beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand der Alten Neresheimer Straße geparkten Audi, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 4000 Euro entstand ist.

Bopfingen: Diebstahl von Ackerschlepper

Am frühen Mittwochmorgen wurde zwischen 0.30 Uhr und 0.40 Uhr vom Gelände eines Motorsportclubs am Sandberg ein nicht zugelassener, orangefarbener Fendt Ackerschlepper 250 K entwendet. Zuvor hatte der Täter die Zapfwelle mit dem Mulchgerät entfernt, bevor er mit dem Fahrzeug das Gelände verließ. Der Wert des Traktors wird auf ca. 1500 Euro beziffert. Am Zaun entstand geringer Sachschaden. Hinweise auf die Diebe nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Lorch-Waldhausen: Zu schnell unterwegs

Wegen nicht angepasster Geschwindigkeit verlor ein 20-jähriger Fahrzeuglenker am Donnerstagmorgen gegen 5.45 Uhr auf der regennassen Kiesäckerstraße die Kontrolle über seinen Fiat, geriet ins Schleudern und kollidierte mit der dortigen Verkehrsinsel. Der Pkw-Lenker wurde dabei leicht verletzt. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden von ca. 2500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell