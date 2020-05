Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Blickallee/Frau zwischen Autos eingeklemmt

Coesfeld (ots)

Schwer verletzt kam eine 69-jährige Frau aus Havixbeck am Donnerstag (7.5.20) in ein Krankenhaus. Sie wurde gegen 12 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes zwischen zwei Autos eingeklemmt. Ein 76-jähriger Autofahrer aus Havixbeck wollte ausparken und setzte zurück. Dabei fuhr er über die Fahrbahnbecke und kollidierte mit einem Auto, das in der gegenüberliegenden Parkbox stand. Durch den Aufprall wurde das Auto auf ein weiteres Auto gedrückt. Die 69-jährige Havixbeckerin stand zwischen den beiden Autos und wurde eingeklemmt. Mit einem Rettungswagen kam sie in ein Krankenhaus.

