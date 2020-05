Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Vinnumer Landweg/Polizei beendet Streitigkeiten

Coesfeld (ots)

Heute Morgen kam es in Olfen um 9.30 Uhr zu einem Polizeieinsatz an einer städtischen Unterkunft. Hintergrund des Polizeieinsatzes war eine Unterstützung der Stadt Olfen. Diese wollte zwei Familien räumlich trennen, nachdem es in der Vergangenheit zu Streitigkeiten gekommen war. Vor Ort bedrohte sich ein 51-jähriger Familienvater selbst mit einem Messer. Die Lage konnte ruhig gehalten werden. Die Polizei hat den Mann überwältigt. Er ist unverletzt. Die Hintergründe ermittelt nun die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell