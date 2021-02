Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zusammenkünfte in Delmenhorst aufgelöst +++ Verstöße gegen die Corona-Verordnung

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 2. Februar 2021, lösten die Beamten der Polizei Delmenhorst im Stadtgebiet zwei Zusammenkünfte mehrerer Personen auf.

In einem Fall hielten sich fünf Personen aus fünf verschiedenen Haushalten in einer Lokalität im Bahnhofsbereich auf, in der unter anderem einer Person die Haare geschnitten wurden.

In einem anderen Fall erhielten die Beamten einen Hinweis auf eine unzulässige Versammlung in einer Wohnung im Schollendamm. Zunächst stellten die Beamten lediglich zwei Personen in der Wohnung fest, allerdings konnten im weiteren Verlauf drei weitere Personen im Badezimmer festgestellt werden, die sich dort offensichtlich versteckten.

Alle Personen stammten aus unterschiedlichen Haushalten.

Die Polizei löste beide Zusammenkünfte auf und leitete gegen alle Personen Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell