Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Suche nach Verkehrsunfallbeteiligtem und Verkehrsunfallzeugen

Adenau (ots)

Am Montag, 02.03.2020, ereignete sich gegen 12:45 Uhr auf der Hauptstraße in Adenau in Fahrtrichtung Leimbach, gegenüber der Pizzeria Pinoccio, ein Verkehrsunfall. Ein VW Tiguan kollidierte mit seinem rechten Außenspiegel beim Vorbeifahren mit einem bislang noch unbekannten weißen Liefer-/Kastenwagen, der rechtsseitig, halb auf dem Bürgersteig, halb auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung Zentrum geparkt war. Vermutlich kam es zum Zusammenstoß der beiden Außenspiegel. Die Polizei Adenau sucht nun nach dem Besitzer des weißen Kastenwagens und nach Unfallzeugen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Adenau unter 02691 925-0.

