POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Brand eines Papiercontainers in Delmenhorst +++ Zeugen gesuch

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 3. Februar 2021, gegen 23:30 Uhr, geriet in der Amundsenstraße in Delmenhorst ein Papiercontainer in Brand. Die Kräfte der Berufsfeuerwehr Delmenhorst löschten das Feuer erfolgreich.

Der Papiercontainer brannte fast vollständig ab. Durch die Hitzeentwicklung wurde eine weitere schwarze Mülltonne beschädigt.

Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist bislang noch unklar.

Die Beamten der Polizei Delmenhorst leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können. Diese werden unter der Telefonnummer 04221/15590 von der Polizei Delmenhorst entgegengenommen.

