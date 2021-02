Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim: Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall auf der L 2254

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagabend kam es in Bönnigheim auf der Landesstraße 2254 zu einem Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten. Eine 18-Jährige wollte gegen 17:45 Uhr mit ihrem Seat von einem Feldweg aus Richtung der Aussiedlerhöfe auf die Landesstraße nach links in Richtung Lauffen abbiegen. Dabei stieß sie mit dem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Mercedes eines 65-Jährigen zusammen. Beide Fahrzeuge kamen nach der Kollision in einem angrenzenden Acker zum Stehen. Sowohl die 18-Jährige als auch der 65-Jährige wurden schwerverletzt durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 13.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Landesstraße voll gesperrt werden. Die Feuerwehr Bönnigheim unterstützte mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort.

