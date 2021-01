Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen, Uhingen - Nach Unfall auf und davon

Nicht um den Schaden gekümmert haben sich Unbekannte am Mittwoch im Landkreis Göppingen.

Ulm (ots)

Zwischen 14.30 und 15.30 Uhr stand ein Toyota auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Boller Straße. Ein anderer fuhr dagegen und beschädigte den Pkw. Statt sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro zu kümmern, flüchtete der Unbekannte. Seine Spuren blieben an dem Tatort zurück. Auch in Uhingen kümmerte sich ein Unfallverursacher nicht um den Schaden: Der Unbekannte prallte zwischen 6.00 und 13.45 Uhr gegen einen VW. Der parkte am Fahrbahnrand der Ottostraße. Dem Besitzer des Autos entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 800 Euro. Die Polizei sicherte die Spuren. So bekommen die Ermittler vom Polizeirevier Uhingen (07161/93810) erste Hinweise auf den Unbekannten.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

