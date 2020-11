Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbrecher lassen Beute und Fahrzeug zurück

Hamm-PelkumHamm-Pelkum (ots)

Nach einem Einbruch in einen Verbrauchermarkt an der Kamener Straße am Montag, 2. November, sucht die Polizei nach den flüchtigen Tatverdächtigen.

Die Einbrecher verschafften sich gegen 3 Uhr über eine Tür gewaltsam Zutritt in das Gebäude und entwendeten gezielt eine große Anzahl Tabakwaren aus dem Bereich der Lottoannahmestelle.

Durch den ausgelösten Alarm waren Einsatzkräfte der Polizei innerhalb weniger Minuten am Tatort und konnten in unmittelbarer Nähe das Tatfahrzeug der Einbrecher feststellen. In dem nicht verschlossenen, dunklen Mercedes-Kombi, Typ E-Klasse, mit Städtekennung DN für Düren befand sich die Beute in mehreren Gartenabfall-Säcken.

Da davon auszugehen war, dass die Tatverdächtigen bei Eintreffen der Polizei zu Fuß die Flucht ergriffen, wurden sofort umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Neben weiteren Polizisten wurde auch ein Diensthund eingesetzt. Zudem unterstützte ein Polizeihubschrauber bei der Fahndung nach den Flüchtigen. Bisher blieben die Suchmaßnahmen erfolglos. Der Mercedes wurde beschlagnahmt. Da die Einbrecher mit brachialer Gewalt in dem Geschäft vorgingen, entstand ein hoher Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um drei männliche Täter von schlanker Gestalt. Alle drei trugen Jeans, Kurzjacken, Handschuhe und schwarze Sturmhauben. Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (hei)

