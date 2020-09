Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Kirchen-Hausen/Lkrs. TUT) Hecke gerät in Brand (15.09.2020)

Geisingen - Kirchen-Hausen (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro und eine abgebrannte Thuja-Hecke sind die Folgen eines Brandes, der sich am Dienstag gegen 12 Uhr in der Gauertstraße ereignet hat. Ein 56-Jähriger brannte Unkraut am Randstein mittels eines Bunsenbrenners ab, als die in nächster Nähe verlaufende Thuja-Hecke auf ungefähr zehn Meter in Brand geriet. Der Grundstückseigentümer und ein Nachbar konnten das Feuer schnell selbständig ablöschen. Die Freiwillige Feuerwehr Kirchen-Hausen rückte mit sechs Einsatzkräften aus und führte die Nachlöscharbeiten durch. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Rückfragen bitte an:

Lena Schweigler

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell