Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfallflüchtiger beobachtet (14.09.2020)

Tuttlingen (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls mit Unfallflucht, der sich am Montag zwischen 17 Uhr und 19 Uhr auf dem Parkplatz des Kreisklinikums in der Zeppelinstraße ereignet hat. Ein 91-jähriger Smart-Fahrer touchierte beim Rangieren den ebenfalls parkenden VW eines 30-Jährigen und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Fremdschaden zu kümmern. Da der Unfall von Zeugen beobachtet wurde, konnte der Unfallverursacher aufgefunden werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

