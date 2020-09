Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar/Lkrs. RW) Illegale Ablagerung von Hausmüll (15.09.2020)

Sulz am Neckar (ots)

Zeugen teilten der Polizei am Dienstag gegen 10 Uhr mit, dass ein Mann auf dem Parkplatz "Renfrizhausen" an der Autobahn 81 mehrere Tüten mit Hausmüll entsorgt hat. An den Mülltüten wurde ein Zettel mit dem Autokennzeichen des Müllsünders gefunden, den vermutlich ein Augenzeuge daran befestigt und dann seine Fahrt fortgesetzt hatte. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, den Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil, Tel. 0741 34879-0, zu informieren.

