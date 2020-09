Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bösingen/Lkrs. RW) Brand in Mehrzweckhalle (15.09.2020)

Bösingen (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 60.000 Euro ist die Folge eines Brandes, der sich am Dienstag gegen 20.30 Uhr in der Mehrzweckhalle in der Haslenstraße ereignet hat. Vermutlich aufgrund von Schweißarbeiten oder einer Bitumenbahnverlegung entstand ein Schwelbrand, der von den Freiwilligen Feuerwehren Rottweil und Bösingen mit insgesamt 40 Kräften gelöscht werden konnte. Es wurde eine Brandwache eingerichtet. Verletzte gab es nicht.

