POL-NE: Kripo ermittelt nach Raubüberfall auf Tankstelle

Dormagen (ots)

Am Sonntagabend (01.03.) kam es zu einem Raubüberfall im Gewerbegebiet Top-West in Dormagen-Horrem.

Gegen 20:25 Uhr betrat eine maskierte männliche Person eine Tankstelle an der Lübecker Straße und verlangte die Herausgabe von Geld. Seine Forderung unterstrich der Unbekannte, indem er einem Mitarbeiter eine Schusswaffe vorhielt. Anschließend flüchtete er mit der Beute (Bargeld und Zigaretten), die er in einer grün-weißen Aldi Plastiktüte verstaute, vom Tankstellengelände in Richtung Heesenstraße.

Eine Fahndung der Polizei nach dem Tatverdächtigen verlief bislang ohne Erfolg.

Vom Flüchtigen liegt folgende Personenbeschreibung vor: etwa 170 bis 175 Zentimeter groß, normale bis leicht kräftige Statur. Bekleidet war er mit einer dunkelblauen Kapuzenjacke mit rotem Streifen in Brusthöhe und roter Kapuze der Marke Lacoste, einer blauen Jeanshose und weiß-schwarzen Sneakern.

Die Kriminalpolizei in Neuss hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise auf den Überfall oder den Verdächtigen geben können (Telefon 02131 300-0).

